By Felicia J. Persaud
News Americas, NEW YORK, NY, Friday Jan. 2, 2026: Caribbean immigrants from the Caribbean Community, (CARICOM), are among those listed on the newly released U.S. Department of Homeland Security “Worst of the Worst,” (WOW) list. The list features non-U.S. citizens arrested by U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) in 2025 following prior criminal convictions.
In total, some 320 CARICOM nationals appear on the list, with Jamaicans accounting for the largest share at 129, followed by Haitians at 103.
Arrests were overwhelmingly concentrated in Florida, followed by New York, New Jersey, and Pennsylvania, mirroring major Caribbean Diaspora population centers. The most common conviction patterns involved weapons offenses, drug trafficking, violent crimes such as robbery and assault, and fraud-related charges, including identity theft.
If nationals from the Spanish-speaking Caribbean were included, the total would rise sharply to 1,797 individuals. Cubans account for the largest group at 1,152, while nationals from the Dominican Republic total 327, according to DHS records.
JAMAICA – largest of all CARICOM countries excluding Spanish Caribbean
|Name
|Country
|Arrested (City)
|Arrested (State)
|Convictions (as listed by DHS)
|Robert Savio Panton
|Jamaica
|New York
|New York
|Conspiracy to possess with intent to distribute heroin
|Britney Shenecia James
|Jamaica
|Brewton
|Alabama
|Mail fraud; Conspiracy
|Dwayne Dias
|Jamaica
|White Deer
|Pennsylvania
|Robbery; Illegal re-entry (8 USC 1326); Dangerous drugs; Robbery – business (gun)
|Andre Walters
|Jamaica
|Berlin
|New Hampshire
|Aggravated assault (non-family weapon); Crimes against person; Possession of weapon; Weapon offense; Weapon trafficking
|Christopher Dixon
|Jamaica
|Chicago
|Illinois
|Marijuana – sell; Dangerous drugs
|Anthony Dunkley
|Jamaica
|Tampa
|Florida
|Marijuana – possession
|Conroy Delroy Condecore
|Jamaica
|Orlando
|Florida
|Sex assault; Cruelty toward child
|Ferion Smart
|Jamaica
|Conway
|South Carolina
|Possession of weapon
|Geovanie Burke
|Jamaica
|Sevierville
|Tennessee
|Assault
|Lynroy Gayle
|Jamaica
|San Bernardino
|California
|Money laundering
|Kevin Duhaney
|Jamaica
|Alden
|New York
|Assault; Weapon offense; Possession of weapon
|Orville Weir
|Jamaica
|Fort Lauderdale
|Florida
|Lewd or lascivious acts with minor; Marijuana – possession
|Vincent Mitchell
|Jamaica
|Lake City
|Florida
|Battery; Sex offense
|Brandon Woollery
|Jamaica
|Chipley
|Florida
|Homicide
|Norman Alexander Moore
|Jamaica
|Fort Dix
|New Jersey
|Drug trafficking; Illegal re-entry (8 USC 1326); Marijuana – sell; Dangerous drugs
|Everton Hibbert
|Jamaica
|Alden
|New York
|Homicide; Weapon offense
|Akeem Foster
|Jamaica
|Jamestown
|North Dakota
|Aggravated assault (non-family weapon); Synthetic narcotic – possession; Larceny
|Romualdo Henry
|Jamaica
|Florence
|Arizona
|Shoplifting; Dangerous drugs
|Tristan Campbell
|Jamaica
|Panama City
|Florida
|Fraud; Illegal use of credit cards
|Andre Dweyer
|Jamaica
|East Elmhurst
|New York
|Assault; Hit and run
|Kemar Parkes
|Jamaica
|Fairhaven
|Massachusetts
|Domestic violence
|Johnoi Benjamin
|Jamaica
|Fort Lauderdale
|Florida
|Drug trafficking; Dangerous drugs
|Roshawn Coley
|Jamaica
|Sevierville
|Tennessee
|Burglary
|Gemena Gopie
|Jamaica
|Philadelphia
|Pennsylvania
|Possession stolen property
|Kevon Ferguson
|Jamaica
|Panama City
|Florida
|Sex assault; Public order crimes; Cocaine – possession
|Kirk Alford
|Jamaica
|Pine Bush
|New York
|Kidnapping
|Nigel Bucknor
|Jamaica
|Malta
|New York
|Possession of weapon; Dangerous drugs; Cocaine – possession; Cocaine – sell
|Orville Salmon
|Jamaica
|Fort George G. Meade
|Maryland
|Carrying concealed weapon; Possession of weapon; Cocaine – possession
|Everton Minott
|Jamaica
|Atlanta
|Georgia
|Weapon offense; Cocaine – possession; Identity theft (70AA)
|Kevin Garrison
|Jamaica
|Fort Dix
|New Jersey
|Cocaine – sell; Dangerous drugs; Cocaine
|Andrew Brown
|Jamaica
|Blanch
|North Carolina
|Drug trafficking; Drug possession; Cocaine – smuggle/possess/sell; Marijuana – sell/possess; Failure report crime
|Garfield Cox
|Jamaica
|Butner
|North Carolina
|Marijuana – smuggle
|Romario Anderson
|Jamaica
|Panama City
|Florida
|Exploitation of a minor; Obscene communication
|Sophia Smith
|Jamaica
|Bruceton Mills
|West Virginia
|Fraud
|Daffton Bloomfield
|Jamaica
|Kearny
|New Jersey
|Aggravated assault (weapon); Larceny; Robbery; Possession of weapon
|Leonard Luton
|Jamaica
|Oxford
|Wisconsin
|Mail fraud
|Lova Stewart-Jones
|Jamaica
|Birmingham
|Alabama
|Cocaine – sell; Contempt of court
|Shannovan Facey
|Jamaica
|Chesterfield
|Virginia
|Possession of weapon; Marijuana – sell
|Cory Gentle
|Jamaica
|Miramar
|Florida
|Aggravated assault (weapon); Battery
|Elroy Smith
|Jamaica
|Philadelphia
|Pennsylvania
|Sex offense against child (fondling); Molestation of minor
|Judiel Williams
|Jamaica
|Naples
|Florida
|Resisting officer
|Rondell Levy
|Jamaica
|White Deer
|Pennsylvania
|Fraud
|Donavan Smith
|Jamaica
|Miami
|Florida
|Robbery; Cocaine – smuggle
|Rayon Samuels
|Jamaica
|Miami
|Florida
|Homicide; Robbery (street-gun); Burglary; Robbery (residence-gun)
|Caston Brown
|Jamaica
|North Charleston
|South Carolina
|Homicide; Possession of weapon
|Dadrique Monteque
|Jamaica
|Wilmington
|Delaware
|Robbery; Receive stolen property
|Eldin Gayle
|Jamaica
|Bridgeton
|New Jersey
|Sex offender registration violation; Family offense; Cruelty toward child; Failure to register
|Paul Clement Melville
|Jamaica
|Tucson
|Arizona
|Assault; Aggravated assault (weapon); Robbery (residence-gun)
|Zedike Watson
|Jamaica
|Tampa
|Florida
|Failure to register as sex offender; Battery; Lewd/lascivious acts with minor
|Colleen Wilson
|Jamaica
|Clinton
|New Jersey
|Aggravated assault (family-weapon); Marijuana – sell; Illegal re-entry (8 USC 1326); Marijuana
|Adrian Morrison
|Jamaica
|Chicago
|Illinois
|Rape (strongarm); Sex assault; Aggravated assault (weapon)
|Hubert Downer
|Jamaica
|Fort Dix
|New Jersey
|Homicide; Possession of weapon; Dangerous drugs; Cocaine – possession
|Ricardo Dodd
|Jamaica
|Sumterville
|Florida
|Drug trafficking; Drug possession; Dangerous drugs
|Paul Smith
|Jamaica
|Clayton
|Alabama
|Homicide; Aggravated assault (non-family strongarm); Marijuana – sell
|Peter Wilkinson
|Jamaica
|Fort Pierce
|Florida
|Homicide (willful kill-weapon); Robbery; Homicide
|Junior Reid
|Jamaica
|East Elmhurst
|New York
|Possession of weapon
|Kimani Beckford
|Jamaica
|Goshen
|New York
|Dangerous drugs
|Derrick Brown
|Jamaica
|Marcy
|New York
|Marijuana – possession
|Andre Hamilton
|Jamaica
|Allenwood
|Pennsylvania
|Carrying prohibited weapon; Resisting officer; Cocaine
|Kemar Hamilton
|Jamaica
|Alden
|New York
|Homicide; Assault; Weapon offense; Smuggle contraband into prison
|Romaine Crosdale
|Jamaica
|Ocala
|Florida
|Aggravated assault (non-family gun)
|Sharon Yee
|Jamaica
|Miami
|Florida
|Robbery; Resisting officer; Battery
|Rasheem Morris
|Jamaica
|Corpus Christi
|Texas
|Sex assault
|Rickey Elmo Roberts
|Jamaica
|Houston
|Texas
|Assault; Weapon offense
|Garnet Philip Smith
|Jamaica
|Spokane Valley
|Washington
|Assault; Witness dissuading; multiple aggravated assaults; DV; false imprisonment; terroristic threats; etc.
|Hopeton Fletcher
|Jamaica
|Atlanta
|Georgia
|Drug trafficking
|Edward Clarke Jr
|Jamaica
|Quincy
|Massachusetts
|Aggravated assault (non-family strongarm); Damage property; Drug trafficking
|Randy Richards
|Jamaica
|Lockport
|New York
|Assault
|Tyreke Donald
|Jamaica
|Panama City
|Florida
|Fraud
|Brian Hart
|Jamaica
|Belvidere
|New Jersey
|Negligent manslaughter (vehicle); Possession of weapon; Weapon offense
|Christopher Wilson
|Jamaica
|Chesapeake
|Virginia
|Synthetic narcotic – sell; Drug trafficking
|Michael McKenzie
|Jamaica
|Tallahassee
|Florida
|Battery; Assault
|Iyenda Campbell
|Jamaica
|Beaufort
|South Carolina
|Marijuana; Illegal re-entry (8 USC 1326); Marijuana – possession
|Devon Morris
|Jamaica
|Tucson
|Arizona
|Cocaine – sell; Probation violation; Vehicle theft; Illegal entry (8 USC 1325)
|Deladdo Lecky
|Jamaica
|Baltimore
|Maryland
|Synthetic narcotic – sell; Drug trafficking
|Paul Fox
|Jamaica
|Fort Dix
|New Jersey
|Drug trafficking; Drug possession; Cocaine – sell
|Jason Lewis
|Jamaica
|Alden
|New York
|Homicide; Drug possession
|Trevor Bell
|Jamaica
|Miami
|Florida
|Aggravated assault(s); Trespassing; Battery; Resisting officer
|Daemien Taylor
|Jamaica
|Lisbon
|Ohio
|Possession of weapon; Vehicle theft; Drug trafficking; Burglary
|Melkoy Mason
|Jamaica
|Miramar
|Florida
|Resisting officer
|Rory Harriott
|Jamaica
|Fort Lauderdale
|Florida
|Carrying concealed weapon
|Dean Clarke
|Jamaica
|Hampton
|South Carolina
|Assault
|James Jr Jaggon
|Jamaica
|Lake City
|Florida
|Homicide (willful kill-weapon); Robbery
|Shemoire Perkins
|Jamaica
|Alden
|New York
|Weapon offense
|Claudius Smith
|Jamaica
|Ocoee
|Florida
|Carrying concealed weapon
|Kevin Spence
|Jamaica
|Doral
|Florida
|Aggravated assault (weapon); Robbery
|Kingsley McDonald
|Jamaica
|West Babylon
|New York
|Assault; Marijuana – sell
|Natalie Ruddock
|Jamaica
|Chantilly
|Virginia
|Forgery
|Deshaun Howard
|Jamaica
|Bridgeton
|New Jersey
|Arson
|Venord Dorn Burrows
|Jamaica
|Atlanta
|Georgia
|Larceny; Identity theft
|Davano Constantine
|Jamaica
|Fort Lauderdale
|Florida
|Robbery (street-strongarm); Amphetamine – possession; Drug possession
|Bjon Lee
|Jamaica
|Tallahassee
|Florida
|Homicide; Robbery (residence-weapon); Robbery
|Clive Brown
|Jamaica
|Lake City
|Florida
|Amphetamine – sell; Cocaine – possession
|Kemaree Reid
|Jamaica
|Bellefonte
|Pennsylvania
|Aggravated assault (non-family strongarm)
|Wayne Wallace
|Jamaica
|Fort Dix
|New Jersey
|Multiple aggravated assaults; Illegal re-entry; Possession of weapon; Fraud-related offenses; etc.
|Akeem Fearon
|Jamaica
|(Not listed)
|Florida
|Failure to appear
|Errol Jackson
|Jamaica
|Atlanta
|Georgia
|Marijuana – sell; Marijuana – possession
|Carl McLeod
|Jamaica
|Westover
|Maryland
|Sexual exploitation of minor; Assault; Rape
|Nixon L Guthrie
|Jamaica
|Harrisburg
|Pennsylvania
|Assault; Carrying prohibited weapon
|Carlton Young
|Jamaica
|Stuart
|Florida
|Hallucinogen – distribution; Cocaine
|Marvin Salmon
|Jamaica
|Newtown
|Connecticut
|Homicide
|Cloyd Chambers
|Jamaica
|Edison
|New Jersey
|Aggravated assault; Kidnapping; Possession of weapon; Weapon offense
|Jahmarley McFarlane
|Jamaica
|Oakdale
|Louisiana
|Fraud
|Maurice Norman Levy
|Jamaica
|Ashland
|Kentucky
|Cocaine – sell; Wire fraud
|Dadrian Doyley
|Jamaica
|Winchester
|Virginia
|Assault; Shoplifting; Fraud; Weapon offense; Damage property; Larceny
|Andre Etienne
|Jamaica
|Conyers
|Georgia
|Rape (strongarm); Molestation of minor
|Shamani Thompson
|Jamaica
|Doral
|Florida
|Robbery; Robbery (residence-weapon)
|Avon Shuttleworth
|Jamaica
|Allenwood
|Pennsylvania
|Cocaine
|Kerwin Guilarte-Noah
|Jamaica
|Lecanto
|Florida
|Illegal re-entry (8 USC 1326)
|Pete Cohen
|Jamaica
|Oakdale
|Louisiana
|Assault; Property crimes; Larceny; Wire fraud
|Steven McKenzie
|Jamaica
|Atlanta
|Georgia
|Cruelty toward child; Drug possession
|Isaiah Alexander
|Jamaica
|Alden
|New York
|Aggravated assault (weapon)
|Samorey Miller
|Jamaica
|Land O’ Lakes
|Florida
|Aggravated assault (weapon); Drug possession
|Bunny Hibbert
|Jamaica
|Jamaica
|New York
|Conspiracy
|Duwayne Baugh
|Jamaica
|Bronx
|New York
|Weapon trafficking; Weapon offense
|Noel Reid
|Jamaica
|Miami
|Florida
|Homicide; Homicide (willful kill-gun); Cocaine; Cocaine – smuggle
|Ransford Lewis
|Jamaica
|Bellefonte
|Pennsylvania
|Aggravated assault (family strongarm)
|Savoy Freebourne
|Jamaica
|Pinellas Park
|Florida
|Sex offense against child (fondling)
|Swanie Burnett
|Jamaica
|Shirley
|Massachusetts
|Aggravated assault; Possession of weapon; Aggravated assault (family-gun)
|Carl Todd
|Jamaica
|Jamaica
|New York
|Rape (strongarm); Dangerous drugs
|Nicolas Mendez
|Jamaica
|Miami
|Florida
|Aggravated assault (family strongarm); Arson
|Albert Newton
|Jamaica
|Alden
|New York
|Homicide
|Doret Jackson
|Jamaica
|Orlando
|Florida
|Cruelty toward child; Fraud
|Andrew Kerr
|Jamaica
|Alden
|New York
|Assault; Selling weapon
|Jovaine Clarke
|Jamaica
|Chester
|Georgia
|Aggravated assault (weapon); Weapon offense
|Horace Hill
|Jamaica
|Okeechobee
|Florida
|Battery; Burglary; Robbery
|Sheldon Thomas
|Jamaica
|Bronx
|New York
|Sex assault – carnal abuse
|Alex Henry
|Jamaica
|Bennettsville
|South Carolina
|Assault
|Winston Jackson
|Jamaica
|Jamaica
|New York
|Possession of weapon; Cocaine – possession; Cocaine – sell
HAITI – second-largest
|Name
|Country
|Arrested (City)
|Arrested (State)
|Convictions (as listed by DHS)
|Silno Silvestre
|Haiti
|Muncie
|Indiana
|Carrying prohibited weapon
|Frantz Augustin
|Haiti
|Lynn
|Massachusetts
|Aggravated assault – police officer (strongarm)
|Jean Francois
|Haiti
|Lake City
|Florida
|Robbery; Robbery – business (weapon); Carrying concealed weapon
|Jolene Boni
|Haiti
|Homestead
|Florida
|Cocaine – sell; Narcotic equip – possession; Dangerous drugs
|Marc James Pinard
|Haiti
|Victorville
|California
|Carjacking – armed
|Wesley St Louis
|Haiti
|Naples
|Florida
|Cocaine – possession
|Gregory Saintil
|Haiti
|Lauderdale Lakes
|Florida
|Aggravated assault – family (strongarm); Cocaine – sell
|Guidadere Cadet
|Haiti
|Melbourne
|Florida
|Cruelty toward child; Evidence – destroying
|Jepthe Jean Francois
|Haiti
|Fort Lauderdale
|Florida
|Aggravated assault – non-family (strongarm); Drug possession; Burglary
|Sony Lundy
|Haiti
|Hollywood
|Florida
|Fraud
|Towinsky Leriche
|Haiti
|Miami
|Florida
|Robbery – street (gun)
|Daniel Hyland
|Haiti
|Miami
|Florida
|Drug trafficking
|Marc Paul
|Haiti
|Lake Worth
|Florida
|Carrying concealed weapon
|Antoine Elusma
|Haiti
|Fort Lauderdale
|Florida
|Aggravated assault – non-family (strongarm)
|Pierre Mary Noel
|Haiti
|Fort Lauderdale
|Florida
|Fraud – impersonating; Cocaine – possession
|Franco Millien
|Haiti
|Goldsboro
|North Carolina
|Aggravated assault – police officer (strongarm)
|Azain Vassor
|Haiti
|Hialeah
|Florida
|Possession of weapon
|Alberic Israel
|Haiti
|Miami
|Florida
|Aggravated assault – gun
|Roobens Jean Philippe
|Haiti
|Orlando
|Florida
|Cruelty toward child
|Son Trompe
|Haiti
|Delray Beach
|Florida
|Battery
|Richardson Neptune
|Haiti
|Indianapolis
|Indiana
|Kidnapping
|Dave Germain
|Haiti
|White Deer
|Pennsylvania
|Robbery
|Frederic Gabriel
|Haiti
|Orlando
|Florida
|Lewd or lascivious acts with minor
|Mackenley Baptiste
|Haiti
|York
|Pennsylvania
|Rape (strongarm); Aggravated assault (weapon); Fraud – false statement; Aggravated assault (gun)
|Wilbert Charles
|Haiti
|Norfolk
|Massachusetts
|Homicide; Flight to avoid; Negligent manslaughter (vehicle)
|James Alexis
|Haiti
|Alden
|New York
|Robbery; Weapon offense
|James Loiseau
|Haiti
|Richmond
|Virginia
|Cocaine – sell
|Anniece Plaisir
|Haiti
|Tampa
|Florida
|Cruelty toward child; Larceny
|Markenson Oretienne
|Haiti
|Baltimore
|Maryland
|Assault
|Timothe Matel
|Haiti
|Orlando
|Florida
|Lewd or lascivious acts with minor
|Fabrice Desire
|Haiti
|Conneaut
|Ohio
|Identity theft; Receive stolen property
|Yvrose Compere
|Haiti
|Accomac
|Virginia
|Aggravated assault – family (weapon)
|James Argant
|Haiti
|Doylestown
|Pennsylvania
|Burglary; Shoplifting; Trespassing; Burglary – forced entry; Receive stolen property
|Yves Jr Cerisme
|Haiti
|Fort Pierce
|Florida
|Battery; Aggravated assault (weapon); Cocaine – sell/possess; Traffic offense; Larceny
|Jurel Jean
|Haiti
|Fort Lauderdale
|Florida
|Sex assault
|Kensly Laurent
|Haiti
|Fort Lauderdale
|Florida
|Battery
|Widler Duroseau
|Haiti
|Columbus
|Indiana
|DUI (liquor)
|Willie Lafrance
|Haiti
|West Palm Beach
|Florida
|Assault; Evidence destroying; Weapon offense; Burglary; Public order crimes
|Maxo Villier
|Haiti
|Stuart
|Florida
|Assault
|Mickens Meranville
|Haiti
|Crosswicks
|New Jersey
|Robbery – street (gun); Possession of weapon
|Bernard Fontus
|Haiti
|Jacksonville
|Florida
|Amphetamine – sell; Drug possession; Cocaine – possession; Narcotic equip – possession; Fraud
|Mamadou Mbaye
|Haiti
|Dallas
|Texas
|Heroin – possession
|Solon Riphin
|Haiti
|Naples
|Florida
|Cocaine – sell; Cocaine – possession
|Herson Octavius
|Haiti
|South Bay
|Florida
|Battery
|Idovick Alusma
|Haiti
|Oakland Park
|Florida
|Battery
|Peter Clayens Laurore
|Haiti
|North Brunswick
|New Jersey
|Aggravated assault – family (strongarm); Cruelty toward child
|Heesler Merard
|Haiti
|Kissimmee
|Florida
|Aggravated assault – non-family (gun); Battery
|Vladimir Perodin
|Haiti
|Orlando
|Florida
|Cocaine – smuggle; Cocaine – sell
|Edreens Flaurent
|Haiti
|Brockton
|Massachusetts
|Aggravated assault – non-family (weapon)
|Bianta Joseph
|Haiti
|Fort Pierce
|Florida
|Robbery; Hit and run; Robbery – business (gun)
|Frantz Thernisse
|Haiti
|Alden
|New York
|Weapon offense
|Jaheim Decius
|Haiti
|Chambersburg
|Pennsylvania
|Cocaine – sell
|Jean Concile
|Haiti
|Hagerstown
|Maryland
|Homicide; Assault; Aggravated assault – gun
|Kendy Joseph
|Haiti
|Baltimore
|Maryland
|Assault; Weapon offense
|Tony Joseph
|Haiti
|(Not listed)
|Florida
|Cocaine – sell
|Jude Hilaire
|Haiti
|Lake City
|Florida
|Robbery; Burglary
|Lens Altidor
|Haiti
|Medford
|Massachusetts
|Aggravated assault – police officer (strongarm); Marijuana – sell; Drug trafficking; Assault
|Augustin Desgrange
|Haiti
|Miami
|Florida
|Resisting officer; Illegal re-entry (8 USC 1326)
|Mateo Pierre
|Haiti
|Kissimmee
|Florida
|Aggravated assault – non-family (weapon)
|Ronald Jean Jacques
|Haiti
|Alden
|New York
|Homicide; Assault; Possession of weapon; Dangerous drugs
|Nathalie Premier
|Haiti
|Lecanto
|Florida
|Aggravated assault (weapon); Aggravated assault – non-family (weapon)
|Ephraim Jean
|Haiti
|Boston
|Massachusetts
|Sex assault
|Maderson Alriche
|Haiti
|Sumterville
|Florida
|Possession of weapon; Identity theft (70AA); Fraud – impersonating
|McArnold Charlemagne
|Haiti
|Oakdale
|Louisiana
|Fraud by wire
|Pierre Sylvestre
|Haiti
|Muncie
|Indiana
|Resisting officer; Obstruct police
|Berkendy Theodoris
|Haiti
|Tallahassee
|Florida
|Aggravated assault (weapon); Possession of weapon; Burglary; Fraud; Resisting officer
|Junior Alcin
|Haiti
|Leesport
|Pennsylvania
|Assault; Weapon offense; Larceny; Terroristic threats
|Mersedy Blanc
|Haiti
|Orlando
|Florida
|Sex assault
|Natacha Pierre
|Haiti
|Royal Palm Beach
|Florida
|Fraud – false statement; False citizenship
|Nesly Guerrier
|Haiti
|Wewahitchka
|Florida
|Sex assault; Robbery – street (gun); False imprisonment
|Orlentz Nelsonce
|Haiti
|Miami Gardens
|Florida
|Battery; Robbery – street (gun); Aggravated assault – gun
|Bernard Ertilus
|Haiti
|North Lauderdale
|Florida
|Domestic violence
|Vladimyr Milord
|Haiti
|York
|Pennsylvania
|Flight to avoid
|Joseph Oliver
|Haiti
|Tallahassee
|Florida
|Sex assault; Kidnapping; Robbery
|Raynald Romulus
|Haiti
|Miami
|Florida
|Burglary
|Rousselet Alphonse
|Haiti
|West Palm Beach
|Florida
|Cocaine – sell
|Claude Desir
|Haiti
|Bridgeton
|New Jersey
|Sex assault; Cruelty toward child
|Odney Norcius
|Haiti
|Orlando
|Florida
|Aggravated assault – police officer (weapon)
|Sounedialie Bellegarde
|Haiti
|Naples
|Florida
|Crimes against person; Probation violation
|Frantzy Dorzene
|Haiti
|Doral
|Florida
|Aggravated assault – non-family (weapon); Burglary
|Jimmy Fleurissant
|Haiti
|Doral
|Florida
|Sex assault; Resisting officer
|Victor Gue
|Haiti
|Orlando
|Florida
|Cruelty toward child
|Andy Philippe
|Haiti
|Miami
|Florida
|Lewd or lascivious acts with minor; Neglect child
|Valry Exantus
|Haiti
|Louisville
|Kentucky
|Domestic violence; Crimes against person; Receive stolen property; Flight to avoid
|Harry Mocombe
|Haiti
|Miramar
|Florida
|Burglary; Fraud; Stolen property; Larceny; Sale of stolen property
|Nadine Pierre
|Haiti
|Atlanta
|Georgia
|Fraud; Larceny
|Samuel Marcelin
|Haiti
|Washington
|Pennsylvania
|Aggravated assault – family (strongarm)
|Emmanuel Nogaus
|Haiti
|Tallahassee
|Florida
|Robbery
|Francois Bernard
|Haiti
|Boston
|Massachusetts
|Sex assault; Aggravated assault – family (strongarm)
|Stervenson Demesier
|Haiti
|Chipley
|Florida
|Sex assault – carnal abuse; Lewd or lascivious acts with minor
|Jamesley Alcena
|Haiti
|Doral
|Florida
|Battery; Burglary; Larceny
|Ricolson Constantin
|Haiti
|Pollock
|Louisiana
|Aggravated assault (weapon); Aggravated assault – police officer (gun); Robbery
|Stanley Prou
|Haiti
|Burlington
|Massachusetts
|Carrying concealed weapon; Cocaine – sell
|Christos Saintcyr
|Haiti
|Kemmerer
|Wyoming
|Marijuana – sell
|Didy Quetant
|Haiti
|Orlando
|Florida
|Robbery; Battery
|Scotte Cherenfant
|Haiti
|Thomson
|Illinois
|Weapon offense; Fraud – false statement; Identity theft (70AA)
|Bansage Calixte
|Haiti
|Belvidere
|New Jersey
|Forgery of checks; Receive stolen property; Credit card fraud
|Pierre Lajoie
|Haiti
|Alden
|New York
|Sex assault
|Fritz Gerald Baille
|Haiti
|Miami
|Florida
|Drug trafficking; Synthetic narcotic – sell
|James Chery
|Haiti
|Kissimmee
|Florida
|Domestic violence
|Stanley Antoine
|Haiti
|North Kansas City
|Missouri
|Possession of weapon; Burglary; Stolen vehicle
|Marc Andre Fleurival
|Haiti
|Orlando
|Florida
|Marijuana – sell; Forgery; Cocaine – possess/sell; Resisting officer
|Yvenson Lebrun
|Haiti
|Casselberry
|Florida
|Burglary; Sale of stolen property; RICO
|Patrick Cadet
|Haiti
|Cocoa
|Florida
|Weapon offense; Cocaine – possession; Carrying concealed weapon
BAHAMAS
|Name
|Country
|Arrested (City)
|Arrested (State)
|Convictions
|Deantae Rolle
|Bahamas
|Panama City
|Florida
|Marijuana – possession
|Joseph Thomas
|Bahamas
|Bennettsville
|South Carolina
|Amphetamine – manufacturing; Cocaine; Cocaine – sell
|Kenthen Swain
|Bahamas
|Palmetto
|Florida
|Aggravated assault – police officer (strongarm); Opium/heroin sales; Hit and run
|Naaman Davis
|Bahamas
|Thomson
|Illinois
|Smuggling aliens
|Antoine Stuart
|Bahamas
|Highspire
|Pennsylvania
|Sex assault; Vehicle theft; Burglary
|Duzzlie Rigby
|Bahamas
|Miami
|Florida
|Assault; Burglary; Carrying concealed weapon; Larceny
|Ian Porter
|Bahamas
|Orlando
|Florida
|Robbery; Robbery – street (gun)
|Solano Laddus
|Bahamas
|West Palm Beach
|Florida
|Burglary
|Joshua Brennen
|Bahamas
|Houston
|Texas
|Carrying concealed weapon; Weapon offense; Firing weapon
|Lavardo John Basden
|Bahamas
|Atwater
|California
|Robbery; Robbery – residence (strongarm); Stolen vehicle
|Anthony Brown
|Bahamas
|Miramar
|Florida
|Aggravated assault; Cocaine – possession; Burglary tools; Robbery; Burglary; Fraud
|Reko Curry
|Bahamas
|Yazoo City
|Mississippi
|Human trafficking; Smuggling aliens
|Devon Richardson
|Bahamas
|San Diego
|California
|Assault; DUI (liquor); Larceny
|Jeremy Rolle
|Bahamas
|Yazoo City
|Mississippi
|Smuggling aliens
|Christopher Johnson
|Bahamas
|Welch
|West Virginia
|Smuggling aliens
|Kervens Georges
|Bahamas
|Miramar
|Florida
|Cocaine – sell; Identity theft (70AA); Fraud
|Darren Simmons
|Bahamas
|Fort Lauderdale
|Florida
|Crimes against person; Fraud – impersonating
|Christopher Pratt
|Bahamas
|Blountstown
|Florida
|Homicide (willful kill, gun); Robbery – street (weapon)
|Cordero Bethel
|Bahamas
|Yazoo City
|Mississippi
|Smuggling aliens
|Wilner Joseph
|Bahamas
|Miramar
|Florida
|Carrying concealed weapon; Heroin – possession
|Louise Green
|Bahamas
|Miramar
|Florida
|Cocaine – sell
|Tekito Stevenson
|Bahamas
|Jacksonville
|Florida
|Larceny; Forgery; Probation violation; Battery; Fraud
|Rubin Taylor
|Bahamas
|Prescott
|Arizona
|Weapon offense; Smuggling aliens
|Keith Merchant
|Bahamas
|Harlingen
|Texas
|Smuggling aliens
|Zion Rhodriquez
|Bahamas
|Conway
|South Carolina
|Assault
|Kendra Ingraham
|Bahamas
|Fort Lauderdale
|Florida
|Drug trafficking; Fraud – impersonating
|Michael Olibrices
|Bahamas
|Miami
|Florida
|Battery; Robbery; Cocaine possession; Negligent manslaughter (weapon); Evidence destroying; etc.
BELIZE
|Name
|Country
|Arrested (City)
|Arrested (State)
|Convictions
|Nestor Alberto Castillo
|Belize
|Sturtevant
|Wisconsin
|Carrying concealed weapon; Trespassing; Larceny; Bail violations
|Jomo Avila
|Belize
|Van Nuys
|California
|Sex assault; Aggravated assault (family strongarm); Failure to register sex offender; Molestation; Child sex offense
|Akeem Garnett
|Belize
|Soledad
|California
|Domestic violence; Burglary; Illegal re-entry (8 USC 1326)
|Aaron Sabal
|Belize
|Philadelphia
|Pennsylvania
|Possession of weapon
|Marlon William Bell
|Belize
|San Pedro
|California
|Assault; Cruelty toward wife; Domestic violence; Aggravated assault (gun)
|Carlos Gomez
|Belize
|Wickliffe
|Kentucky
|Aggravated assault (family strongarm); Crimes against person; Assault
|Francis Flowers
|Belize
|Yazoo City
|Mississippi
|Assault; Robbery; Battery; Illegal re-entry (8 USC 1326)
|Shane Arnold
|Belize
|Lompoc
|California
|Carrying concealed weapon; Drug trafficking
|Winston Knight
|Belize
|Chesapeake
|Virginia
|Assault; Drug possession
|Kimala Henry
|Belize
|Los Angeles
|California
|Drug trafficking; Marijuana – sell
|Ashley Rivers
|Belize
|Miramar
|Florida
|Larceny; Drug possession
|Lindon Flowers
|Belize
|Hawthorne
|California
|Terroristic threats; Extortion
|Theodore Reneau
|Belize
|Butner
|North Carolina
|Aggravated assault (non-family weapon); Illegal re-entry (8 USC 1326)
|Alex Majano
|Belize
|Mineola
|New York
|Traffic offense; DUI (liquor)
|Jermie Parham
|Belize
|York
|Pennsylvania
|Drug trafficking
|Orlin Cristobal-Reyes
|Belize
|Shreveport
|Louisiana
|Resisting officer
|Hilbert Bethran
|Belize
|Anderson
|South Carolina
|Weapon offense; Cruelty toward wife; Illegal re-entry (8 USC 1326)
|Israel Shol
|Belize
|(Not listed)
|(Not listed)
|Smuggling aliens
|Rennet Tillett
|Belize
|Moreno Valley
|California
|Aggravated assault (gun); Possession of weapon; Carrying prohibited weapon; Weapon offense
GUYANA
|Name
|Country
|Arrested (City)
|Arrested (State)
|Convictions
|Kwesi Menezes
|Guyana
|Mount Holly
|New Jersey
|Aggravated assault – police officer (strongarm)
|Dwayne Waithe
|Guyana
|New York
|New York
|Possession of weapon; Illegal re-entry (8 USC 1326); Marijuana – sell; Drug trafficking
|Mohamed Yusuf
|Guyana
|Albany
|New York
|Prostitution; Commercial sex
|Rakesh Persuad
|Guyana
|Springfield Gardens
|New York
|Kidnapping; Robbery; Cruelty toward child
|Ronald Doodnauth
|Guyana
|Orlando
|Florida
|Aggravated assault – family (strongarm); Cruelty toward child; Assault; Burglary
|Harinarine Ramkissoon
|Guyana
|Alden
|New York
|Homicide; DUI (liquor)
|Deon Watson
|Guyana
|East Orange
|New Jersey
|Sex offense against child – fondling
|Vickram Moses
|Guyana
|Queens Village
|New York
|Assault
|Daneshwar Persaud
|Guyana
|Tallahassee
|Florida
|Aggravated assault – weapon
|Sean Allicock
|Guyana
|Chambersburg
|Pennsylvania
|Robbery; Illegal re-entry (8 USC 1326); Stolen property
|Marty Scott
|Guyana
|Anthony
|Texas
|Possession of weapon; Drug trafficking; Dangerous drugs
|Robert Chapman
|Guyana
|(Not listed)
|Texas
|Forgery of checks
|Raymond Ferguson
|Guyana
|Huttonsville
|West Virginia
|Drug trafficking; Computer crimes
|Vedoutie Hoobraj
|Guyana
|Newberry
|Florida
|Fraud by wire
TRINIDAD & TOBAGO
|Name
|Country
|Arrested (City)
|Arrested (State)
|Convictions
|Alvin Henry
|Trinidad & Tobago
|Alden
|New York
|Statutory rape (no force); Rape (strongarm)
|Michael Flanders
|Trinidad & Tobago
|Alden
|New York
|Weapon offense; Possession of weapon
|John Tenia
|Trinidad & Tobago
|Kearny
|New Jersey
|Aggravated assault – family (strongarm); Carrying prohibited weapon
|Nealon Hypolite
|Trinidad & Tobago
|Richmond
|Indiana
|Possession of weapon; Marijuana – possession; Weapon offense; Negligent manslaughter (weapon)
|Andrew Logan
|Trinidad & Tobago
|(Not listed)
|New York
|Dangerous drugs; Heroin – possession; Public order crimes
|Joshua Luke Plentie
|Trinidad & Tobago
|Bellefonte
|Pennsylvania
|Rape
|Ricardo Waldron
|Trinidad & Tobago
|Thomson
|Illinois
|Selling weapon
|Stephan Davidson
|Trinidad & Tobago
|Bronx
|New York
|Possession of weapon
|Stephen Campo
|Trinidad & Tobago
|Orlando
|Florida
|Lewd or lascivious acts with minor
|Vijai Dube
|Trinidad & Tobago
|Alden
|New York
|Homicide
|Johnathan Ramnath
|Trinidad & Tobago
|Kearny
|New Jersey
|Larceny
|Levi Roopchand
|Trinidad & Tobago
|Pollock
|Louisiana
|Explosives – possession; Terrorism; Amphetamine; Drug trafficking
|Joanna Lewis
|Trinidad & Tobago
|Lithonia
|Georgia
|Drug trafficking
SMALLER CARICOM COUNTRIES
Antigua & Barbuda
|Name
|Country
|Arrested (City)
|Arrested (State)
|Convictions
|Kieron Jonas
|Antigua & Barbuda
|Orlando
|Florida
|Sex offense; Drug possession
Barbados
|Name
|Country
|Arrested (City)
|Arrested (State)
|Convictions
|Vince Ellis
|Barbados
|Alden
|New York
|Robbery; Burglary; Weapon offense
Dominica
|Name
|Country
|Arrested (City)
|Arrested (State)
|Convictions
|Ernel Chambers
|Dominica
|Baltimore
|Maryland
|Aggravated assault (non-family weapon); Robbery – street (weapon)
|Michael Williams
|Dominica
|Tallahassee
|Florida
|Fraud – impersonating; Fraud
Grenada
|Name
|Country
|Arrested (City)
|Arrested (State)
|Convictions
|Akeem Taylor
|Grenada
|Miami
|Florida
|Smuggling
|Peter Thomas
|Grenada
|Chino
|California
|Assault; Robbery; Cocaine – sell; Cocaine – smuggle
St. Kitts & Nevis
|Name
|Country
|Arrested (City)
|Arrested (State)
|Convictions
|Peter Lee Coker Jr
|St. Kitts & Nevis
|Danbury
|Connecticut
|Fraud; Conspiracy
|Trevor Bassue
|St. Kitts & Nevis
|Houston
|Texas
|Robbery; Dangerous drugs
St. Lucia
|Name
|Country
|Arrested (City)
|Arrested (State)
|Convictions
|Irvin Zephurin
|St. Lucia
|Biddeford
|Maine
|Assault
|Stanfield Vitalis
|St. Lucia
|Dallas
|Texas
|Aggravated assault – family (strongarm)
|Gregory Atkins
|St. Lucia
|Oakdale
|Louisiana
|Carrying prohibited weapon; Cocaine – sell
|Trevor Stephen
|St. Lucia
|Lisbon
|Ohio
|Cocaine
Suriname
|Name
|Country
|Arrested (City)
|Arrested (State)
|Convictions
|Chanelle Misiedjan
|Suriname
|New Castle
|Delaware
|DUI (liquor)
Turks & Caicos
|Name
|Country
|Arrested (City)
|Arrested (State)
|Convictions
|Wendy Belizaire
|Turks & Caicos
|Fort Lauderdale
|Florida
|Fraud – swindle; Fraud