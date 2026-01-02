By Felicia J. Persaud

News Americas, NEW YORK, NY, Friday Jan. 2, 2026: Caribbean immigrants from the Caribbean Community, (CARICOM), are among those listed on the newly released U.S. Department of Homeland Security “Worst of the Worst,” (WOW) list. The list features non-U.S. citizens arrested by U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) in 2025 following prior criminal convictions.

In total, some 320 CARICOM nationals appear on the list, with Jamaicans accounting for the largest share at 129, followed by Haitians at 103.

Arrests were overwhelmingly concentrated in Florida, followed by New York, New Jersey, and Pennsylvania, mirroring major Caribbean Diaspora population centers. The most common conviction patterns involved weapons offenses, drug trafficking, violent crimes such as robbery and assault, and fraud-related charges, including identity theft.

If nationals from the Spanish-speaking Caribbean were included, the total would rise sharply to 1,797 individuals. Cubans account for the largest group at 1,152, while nationals from the Dominican Republic total 327, according to DHS records.

some-of-the-hundreds-of-caribbean-immigrants-on-the-us-dhs-wow-list
Kieron Jonas of Antigua And Barbuda; Joseph Thomas Of The Bahamas; Vince Ellis of Barbados; Ernel Chambers of Dominica; Peter Thomas of Grenada; Trevor Bassue of St. Kitts & Nevis; Stanfield Vitalis of St. Lucia; Aaron Sabal of Belize, Robert Savio Panton of Jamaica; Ronald Doodnauth of Guyana; Nathalie Premier of Haiti and Vijai Dube of Trinidad and Tobago. (Montage from DHS images)

JAMAICA – largest of all CARICOM countries excluding Spanish Caribbean

NameCountryArrested (City)Arrested (State)Convictions (as listed by DHS)
Robert Savio PantonJamaicaNew YorkNew YorkConspiracy to possess with intent to distribute heroin
Britney Shenecia JamesJamaicaBrewtonAlabamaMail fraud; Conspiracy
Dwayne DiasJamaicaWhite DeerPennsylvaniaRobbery; Illegal re-entry (8 USC 1326); Dangerous drugs; Robbery – business (gun)
Andre WaltersJamaicaBerlinNew HampshireAggravated assault (non-family weapon); Crimes against person; Possession of weapon; Weapon offense; Weapon trafficking
Christopher DixonJamaicaChicagoIllinoisMarijuana – sell; Dangerous drugs
Anthony DunkleyJamaicaTampaFloridaMarijuana – possession
Conroy Delroy CondecoreJamaicaOrlandoFloridaSex assault; Cruelty toward child
Ferion SmartJamaicaConwaySouth CarolinaPossession of weapon
Geovanie BurkeJamaicaSeviervilleTennesseeAssault
Lynroy GayleJamaicaSan BernardinoCaliforniaMoney laundering
Kevin DuhaneyJamaicaAldenNew YorkAssault; Weapon offense; Possession of weapon
Orville WeirJamaicaFort LauderdaleFloridaLewd or lascivious acts with minor; Marijuana – possession
Vincent MitchellJamaicaLake CityFloridaBattery; Sex offense
Brandon WoolleryJamaicaChipleyFloridaHomicide
Norman Alexander MooreJamaicaFort DixNew JerseyDrug trafficking; Illegal re-entry (8 USC 1326); Marijuana – sell; Dangerous drugs
Everton HibbertJamaicaAldenNew YorkHomicide; Weapon offense
Akeem FosterJamaicaJamestownNorth DakotaAggravated assault (non-family weapon); Synthetic narcotic – possession; Larceny
Romualdo HenryJamaicaFlorenceArizonaShoplifting; Dangerous drugs
Tristan CampbellJamaicaPanama CityFloridaFraud; Illegal use of credit cards
Andre DweyerJamaicaEast ElmhurstNew YorkAssault; Hit and run
Kemar ParkesJamaicaFairhavenMassachusettsDomestic violence
Johnoi BenjaminJamaicaFort LauderdaleFloridaDrug trafficking; Dangerous drugs
Roshawn ColeyJamaicaSeviervilleTennesseeBurglary
Gemena GopieJamaicaPhiladelphiaPennsylvaniaPossession stolen property
Kevon FergusonJamaicaPanama CityFloridaSex assault; Public order crimes; Cocaine – possession
Kirk AlfordJamaicaPine BushNew YorkKidnapping
Nigel BucknorJamaicaMaltaNew YorkPossession of weapon; Dangerous drugs; Cocaine – possession; Cocaine – sell
Orville SalmonJamaicaFort George G. MeadeMarylandCarrying concealed weapon; Possession of weapon; Cocaine – possession
Everton MinottJamaicaAtlantaGeorgiaWeapon offense; Cocaine – possession; Identity theft (70AA)
Kevin GarrisonJamaicaFort DixNew JerseyCocaine – sell; Dangerous drugs; Cocaine
Andrew BrownJamaicaBlanchNorth CarolinaDrug trafficking; Drug possession; Cocaine – smuggle/possess/sell; Marijuana – sell/possess; Failure report crime
Garfield CoxJamaicaButnerNorth CarolinaMarijuana – smuggle
Romario AndersonJamaicaPanama CityFloridaExploitation of a minor; Obscene communication
Sophia SmithJamaicaBruceton MillsWest VirginiaFraud
Daffton BloomfieldJamaicaKearnyNew JerseyAggravated assault (weapon); Larceny; Robbery; Possession of weapon
Leonard LutonJamaicaOxfordWisconsinMail fraud
Lova Stewart-JonesJamaicaBirminghamAlabamaCocaine – sell; Contempt of court
Shannovan FaceyJamaicaChesterfieldVirginiaPossession of weapon; Marijuana – sell
Cory GentleJamaicaMiramarFloridaAggravated assault (weapon); Battery
Elroy SmithJamaicaPhiladelphiaPennsylvaniaSex offense against child (fondling); Molestation of minor
Judiel WilliamsJamaicaNaplesFloridaResisting officer
Rondell LevyJamaicaWhite DeerPennsylvaniaFraud
Donavan SmithJamaicaMiamiFloridaRobbery; Cocaine – smuggle
Rayon SamuelsJamaicaMiamiFloridaHomicide; Robbery (street-gun); Burglary; Robbery (residence-gun)
Caston BrownJamaicaNorth CharlestonSouth CarolinaHomicide; Possession of weapon
Dadrique MontequeJamaicaWilmingtonDelawareRobbery; Receive stolen property
Eldin GayleJamaicaBridgetonNew JerseySex offender registration violation; Family offense; Cruelty toward child; Failure to register
Paul Clement MelvilleJamaicaTucsonArizonaAssault; Aggravated assault (weapon); Robbery (residence-gun)
Zedike WatsonJamaicaTampaFloridaFailure to register as sex offender; Battery; Lewd/lascivious acts with minor
Colleen WilsonJamaicaClintonNew JerseyAggravated assault (family-weapon); Marijuana – sell; Illegal re-entry (8 USC 1326); Marijuana
Adrian MorrisonJamaicaChicagoIllinoisRape (strongarm); Sex assault; Aggravated assault (weapon)
Hubert DownerJamaicaFort DixNew JerseyHomicide; Possession of weapon; Dangerous drugs; Cocaine – possession
Ricardo DoddJamaicaSumtervilleFloridaDrug trafficking; Drug possession; Dangerous drugs
Paul SmithJamaicaClaytonAlabamaHomicide; Aggravated assault (non-family strongarm); Marijuana – sell
Peter WilkinsonJamaicaFort PierceFloridaHomicide (willful kill-weapon); Robbery; Homicide
Junior ReidJamaicaEast ElmhurstNew YorkPossession of weapon
Kimani BeckfordJamaicaGoshenNew YorkDangerous drugs
Derrick BrownJamaicaMarcyNew YorkMarijuana – possession
Andre HamiltonJamaicaAllenwoodPennsylvaniaCarrying prohibited weapon; Resisting officer; Cocaine
Kemar HamiltonJamaicaAldenNew YorkHomicide; Assault; Weapon offense; Smuggle contraband into prison
Romaine CrosdaleJamaicaOcalaFloridaAggravated assault (non-family gun)
Sharon YeeJamaicaMiamiFloridaRobbery; Resisting officer; Battery
Rasheem MorrisJamaicaCorpus ChristiTexasSex assault
Rickey Elmo RobertsJamaicaHoustonTexasAssault; Weapon offense
Garnet Philip SmithJamaicaSpokane ValleyWashingtonAssault; Witness dissuading; multiple aggravated assaults; DV; false imprisonment; terroristic threats; etc.
Hopeton FletcherJamaicaAtlantaGeorgiaDrug trafficking
Edward Clarke JrJamaicaQuincyMassachusettsAggravated assault (non-family strongarm); Damage property; Drug trafficking
Randy RichardsJamaicaLockportNew YorkAssault
Tyreke DonaldJamaicaPanama CityFloridaFraud
Brian HartJamaicaBelvidereNew JerseyNegligent manslaughter (vehicle); Possession of weapon; Weapon offense
Christopher WilsonJamaicaChesapeakeVirginiaSynthetic narcotic – sell; Drug trafficking
Michael McKenzieJamaicaTallahasseeFloridaBattery; Assault
Iyenda CampbellJamaicaBeaufortSouth CarolinaMarijuana; Illegal re-entry (8 USC 1326); Marijuana – possession
Devon MorrisJamaicaTucsonArizonaCocaine – sell; Probation violation; Vehicle theft; Illegal entry (8 USC 1325)
Deladdo LeckyJamaicaBaltimoreMarylandSynthetic narcotic – sell; Drug trafficking
Paul FoxJamaicaFort DixNew JerseyDrug trafficking; Drug possession; Cocaine – sell
Jason LewisJamaicaAldenNew YorkHomicide; Drug possession
Trevor BellJamaicaMiamiFloridaAggravated assault(s); Trespassing; Battery; Resisting officer
Daemien TaylorJamaicaLisbonOhioPossession of weapon; Vehicle theft; Drug trafficking; Burglary
Melkoy MasonJamaicaMiramarFloridaResisting officer
Rory HarriottJamaicaFort LauderdaleFloridaCarrying concealed weapon
Dean ClarkeJamaicaHamptonSouth CarolinaAssault
James Jr JaggonJamaicaLake CityFloridaHomicide (willful kill-weapon); Robbery
Shemoire PerkinsJamaicaAldenNew YorkWeapon offense
Claudius SmithJamaicaOcoeeFloridaCarrying concealed weapon
Kevin SpenceJamaicaDoralFloridaAggravated assault (weapon); Robbery
Kingsley McDonaldJamaicaWest BabylonNew YorkAssault; Marijuana – sell
Natalie RuddockJamaicaChantillyVirginiaForgery
Deshaun HowardJamaicaBridgetonNew JerseyArson
Venord Dorn BurrowsJamaicaAtlantaGeorgiaLarceny; Identity theft
Davano ConstantineJamaicaFort LauderdaleFloridaRobbery (street-strongarm); Amphetamine – possession; Drug possession
Bjon LeeJamaicaTallahasseeFloridaHomicide; Robbery (residence-weapon); Robbery
Clive BrownJamaicaLake CityFloridaAmphetamine – sell; Cocaine – possession
Kemaree ReidJamaicaBellefontePennsylvaniaAggravated assault (non-family strongarm)
Wayne WallaceJamaicaFort DixNew JerseyMultiple aggravated assaults; Illegal re-entry; Possession of weapon; Fraud-related offenses; etc.
Akeem FearonJamaica(Not listed)FloridaFailure to appear
Errol JacksonJamaicaAtlantaGeorgiaMarijuana – sell; Marijuana – possession
Carl McLeodJamaicaWestoverMarylandSexual exploitation of minor; Assault; Rape
Nixon L GuthrieJamaicaHarrisburgPennsylvaniaAssault; Carrying prohibited weapon
Carlton YoungJamaicaStuartFloridaHallucinogen – distribution; Cocaine
Marvin SalmonJamaicaNewtownConnecticutHomicide
Cloyd ChambersJamaicaEdisonNew JerseyAggravated assault; Kidnapping; Possession of weapon; Weapon offense
Jahmarley McFarlaneJamaicaOakdaleLouisianaFraud
Maurice Norman LevyJamaicaAshlandKentuckyCocaine – sell; Wire fraud
Dadrian DoyleyJamaicaWinchesterVirginiaAssault; Shoplifting; Fraud; Weapon offense; Damage property; Larceny
Andre EtienneJamaicaConyersGeorgiaRape (strongarm); Molestation of minor
Shamani ThompsonJamaicaDoralFloridaRobbery; Robbery (residence-weapon)
Avon ShuttleworthJamaicaAllenwoodPennsylvaniaCocaine
Kerwin Guilarte-NoahJamaicaLecantoFloridaIllegal re-entry (8 USC 1326)
Pete CohenJamaicaOakdaleLouisianaAssault; Property crimes; Larceny; Wire fraud
Steven McKenzieJamaicaAtlantaGeorgiaCruelty toward child; Drug possession
Isaiah AlexanderJamaicaAldenNew YorkAggravated assault (weapon)
Samorey MillerJamaicaLand O’ LakesFloridaAggravated assault (weapon); Drug possession
Bunny HibbertJamaicaJamaicaNew YorkConspiracy
Duwayne BaughJamaicaBronxNew YorkWeapon trafficking; Weapon offense
Noel ReidJamaicaMiamiFloridaHomicide; Homicide (willful kill-gun); Cocaine; Cocaine – smuggle
Ransford LewisJamaicaBellefontePennsylvaniaAggravated assault (family strongarm)
Savoy FreebourneJamaicaPinellas ParkFloridaSex offense against child (fondling)
Swanie BurnettJamaicaShirleyMassachusettsAggravated assault; Possession of weapon; Aggravated assault (family-gun)
Carl ToddJamaicaJamaicaNew YorkRape (strongarm); Dangerous drugs
Nicolas MendezJamaicaMiamiFloridaAggravated assault (family strongarm); Arson
Albert NewtonJamaicaAldenNew YorkHomicide
Doret JacksonJamaicaOrlandoFloridaCruelty toward child; Fraud
Andrew KerrJamaicaAldenNew YorkAssault; Selling weapon
Jovaine ClarkeJamaicaChesterGeorgiaAggravated assault (weapon); Weapon offense
Horace HillJamaicaOkeechobeeFloridaBattery; Burglary; Robbery
Sheldon ThomasJamaicaBronxNew YorkSex assault – carnal abuse
Alex HenryJamaicaBennettsvilleSouth CarolinaAssault
Winston JacksonJamaicaJamaicaNew YorkPossession of weapon; Cocaine – possession; Cocaine – sell

HAITI – second-largest

NameCountryArrested (City)Arrested (State)Convictions (as listed by DHS)
Silno SilvestreHaitiMuncieIndianaCarrying prohibited weapon
Frantz AugustinHaitiLynnMassachusettsAggravated assault – police officer (strongarm)
Jean FrancoisHaitiLake CityFloridaRobbery; Robbery – business (weapon); Carrying concealed weapon
Jolene BoniHaitiHomesteadFloridaCocaine – sell; Narcotic equip – possession; Dangerous drugs
Marc James PinardHaitiVictorvilleCaliforniaCarjacking – armed
Wesley St LouisHaitiNaplesFloridaCocaine – possession
Gregory SaintilHaitiLauderdale LakesFloridaAggravated assault – family (strongarm); Cocaine – sell
Guidadere CadetHaitiMelbourneFloridaCruelty toward child; Evidence – destroying
Jepthe Jean FrancoisHaitiFort LauderdaleFloridaAggravated assault – non-family (strongarm); Drug possession; Burglary
Sony LundyHaitiHollywoodFloridaFraud
Towinsky LericheHaitiMiamiFloridaRobbery – street (gun)
Daniel HylandHaitiMiamiFloridaDrug trafficking
Marc PaulHaitiLake WorthFloridaCarrying concealed weapon
Antoine ElusmaHaitiFort LauderdaleFloridaAggravated assault – non-family (strongarm)
Pierre Mary NoelHaitiFort LauderdaleFloridaFraud – impersonating; Cocaine – possession
Franco MillienHaitiGoldsboroNorth CarolinaAggravated assault – police officer (strongarm)
Azain VassorHaitiHialeahFloridaPossession of weapon
Alberic IsraelHaitiMiamiFloridaAggravated assault – gun
Roobens Jean PhilippeHaitiOrlandoFloridaCruelty toward child
Son TrompeHaitiDelray BeachFloridaBattery
Richardson NeptuneHaitiIndianapolisIndianaKidnapping
Dave GermainHaitiWhite DeerPennsylvaniaRobbery
Frederic GabrielHaitiOrlandoFloridaLewd or lascivious acts with minor
Mackenley BaptisteHaitiYorkPennsylvaniaRape (strongarm); Aggravated assault (weapon); Fraud – false statement; Aggravated assault (gun)
Wilbert CharlesHaitiNorfolkMassachusettsHomicide; Flight to avoid; Negligent manslaughter (vehicle)
James AlexisHaitiAldenNew YorkRobbery; Weapon offense
James LoiseauHaitiRichmondVirginiaCocaine – sell
Anniece PlaisirHaitiTampaFloridaCruelty toward child; Larceny
Markenson OretienneHaitiBaltimoreMarylandAssault
Timothe MatelHaitiOrlandoFloridaLewd or lascivious acts with minor
Fabrice DesireHaitiConneautOhioIdentity theft; Receive stolen property
Yvrose CompereHaitiAccomacVirginiaAggravated assault – family (weapon)
James ArgantHaitiDoylestownPennsylvaniaBurglary; Shoplifting; Trespassing; Burglary – forced entry; Receive stolen property
Yves Jr CerismeHaitiFort PierceFloridaBattery; Aggravated assault (weapon); Cocaine – sell/possess; Traffic offense; Larceny
Jurel JeanHaitiFort LauderdaleFloridaSex assault
Kensly LaurentHaitiFort LauderdaleFloridaBattery
Widler DuroseauHaitiColumbusIndianaDUI (liquor)
Willie LafranceHaitiWest Palm BeachFloridaAssault; Evidence destroying; Weapon offense; Burglary; Public order crimes
Maxo VillierHaitiStuartFloridaAssault
Mickens MeranvilleHaitiCrosswicksNew JerseyRobbery – street (gun); Possession of weapon
Bernard FontusHaitiJacksonvilleFloridaAmphetamine – sell; Drug possession; Cocaine – possession; Narcotic equip – possession; Fraud
Mamadou MbayeHaitiDallasTexasHeroin – possession
Solon RiphinHaitiNaplesFloridaCocaine – sell; Cocaine – possession
Herson OctaviusHaitiSouth BayFloridaBattery
Idovick AlusmaHaitiOakland ParkFloridaBattery
Peter Clayens LauroreHaitiNorth BrunswickNew JerseyAggravated assault – family (strongarm); Cruelty toward child
Heesler MerardHaitiKissimmeeFloridaAggravated assault – non-family (gun); Battery
Vladimir PerodinHaitiOrlandoFloridaCocaine – smuggle; Cocaine – sell
Edreens FlaurentHaitiBrocktonMassachusettsAggravated assault – non-family (weapon)
Bianta JosephHaitiFort PierceFloridaRobbery; Hit and run; Robbery – business (gun)
Frantz ThernisseHaitiAldenNew YorkWeapon offense
Jaheim DeciusHaitiChambersburgPennsylvaniaCocaine – sell
Jean ConcileHaitiHagerstownMarylandHomicide; Assault; Aggravated assault – gun
Kendy JosephHaitiBaltimoreMarylandAssault; Weapon offense
Tony JosephHaiti(Not listed)FloridaCocaine – sell
Jude HilaireHaitiLake CityFloridaRobbery; Burglary
Lens AltidorHaitiMedfordMassachusettsAggravated assault – police officer (strongarm); Marijuana – sell; Drug trafficking; Assault
Augustin DesgrangeHaitiMiamiFloridaResisting officer; Illegal re-entry (8 USC 1326)
Mateo PierreHaitiKissimmeeFloridaAggravated assault – non-family (weapon)
Ronald Jean JacquesHaitiAldenNew YorkHomicide; Assault; Possession of weapon; Dangerous drugs
Nathalie PremierHaitiLecantoFloridaAggravated assault (weapon); Aggravated assault – non-family (weapon)
Ephraim JeanHaitiBostonMassachusettsSex assault
Maderson AlricheHaitiSumtervilleFloridaPossession of weapon; Identity theft (70AA); Fraud – impersonating
McArnold CharlemagneHaitiOakdaleLouisianaFraud by wire
Pierre SylvestreHaitiMuncieIndianaResisting officer; Obstruct police
Berkendy TheodorisHaitiTallahasseeFloridaAggravated assault (weapon); Possession of weapon; Burglary; Fraud; Resisting officer
Junior AlcinHaitiLeesportPennsylvaniaAssault; Weapon offense; Larceny; Terroristic threats
Mersedy BlancHaitiOrlandoFloridaSex assault
Natacha PierreHaitiRoyal Palm BeachFloridaFraud – false statement; False citizenship
Nesly GuerrierHaitiWewahitchkaFloridaSex assault; Robbery – street (gun); False imprisonment
Orlentz NelsonceHaitiMiami GardensFloridaBattery; Robbery – street (gun); Aggravated assault – gun
Bernard ErtilusHaitiNorth LauderdaleFloridaDomestic violence
Vladimyr MilordHaitiYorkPennsylvaniaFlight to avoid
Joseph OliverHaitiTallahasseeFloridaSex assault; Kidnapping; Robbery
Raynald RomulusHaitiMiamiFloridaBurglary
Rousselet AlphonseHaitiWest Palm BeachFloridaCocaine – sell
Claude DesirHaitiBridgetonNew JerseySex assault; Cruelty toward child
Odney NorciusHaitiOrlandoFloridaAggravated assault – police officer (weapon)
Sounedialie BellegardeHaitiNaplesFloridaCrimes against person; Probation violation
Frantzy DorzeneHaitiDoralFloridaAggravated assault – non-family (weapon); Burglary
Jimmy FleurissantHaitiDoralFloridaSex assault; Resisting officer
Victor GueHaitiOrlandoFloridaCruelty toward child
Andy PhilippeHaitiMiamiFloridaLewd or lascivious acts with minor; Neglect child
Valry ExantusHaitiLouisvilleKentuckyDomestic violence; Crimes against person; Receive stolen property; Flight to avoid
Harry MocombeHaitiMiramarFloridaBurglary; Fraud; Stolen property; Larceny; Sale of stolen property
Nadine PierreHaitiAtlantaGeorgiaFraud; Larceny
Samuel MarcelinHaitiWashingtonPennsylvaniaAggravated assault – family (strongarm)
Emmanuel NogausHaitiTallahasseeFloridaRobbery
Francois BernardHaitiBostonMassachusettsSex assault; Aggravated assault – family (strongarm)
Stervenson DemesierHaitiChipleyFloridaSex assault – carnal abuse; Lewd or lascivious acts with minor
Jamesley AlcenaHaitiDoralFloridaBattery; Burglary; Larceny
Ricolson ConstantinHaitiPollockLouisianaAggravated assault (weapon); Aggravated assault – police officer (gun); Robbery
Stanley ProuHaitiBurlingtonMassachusettsCarrying concealed weapon; Cocaine – sell
Christos SaintcyrHaitiKemmererWyomingMarijuana – sell
Didy QuetantHaitiOrlandoFloridaRobbery; Battery
Scotte CherenfantHaitiThomsonIllinoisWeapon offense; Fraud – false statement; Identity theft (70AA)
Bansage CalixteHaitiBelvidereNew JerseyForgery of checks; Receive stolen property; Credit card fraud
Pierre LajoieHaitiAldenNew YorkSex assault
Fritz Gerald BailleHaitiMiamiFloridaDrug trafficking; Synthetic narcotic – sell
James CheryHaitiKissimmeeFloridaDomestic violence
Stanley AntoineHaitiNorth Kansas CityMissouriPossession of weapon; Burglary; Stolen vehicle
Marc Andre FleurivalHaitiOrlandoFloridaMarijuana – sell; Forgery; Cocaine – possess/sell; Resisting officer
Yvenson LebrunHaitiCasselberryFloridaBurglary; Sale of stolen property; RICO
Patrick CadetHaitiCocoaFloridaWeapon offense; Cocaine – possession; Carrying concealed weapon

BAHAMAS

NameCountryArrested (City)Arrested (State)Convictions
Deantae RolleBahamasPanama CityFloridaMarijuana – possession
Joseph ThomasBahamasBennettsvilleSouth CarolinaAmphetamine – manufacturing; Cocaine; Cocaine – sell
Kenthen SwainBahamasPalmettoFloridaAggravated assault – police officer (strongarm); Opium/heroin sales; Hit and run
Naaman DavisBahamasThomsonIllinoisSmuggling aliens
Antoine StuartBahamasHighspirePennsylvaniaSex assault; Vehicle theft; Burglary
Duzzlie RigbyBahamasMiamiFloridaAssault; Burglary; Carrying concealed weapon; Larceny
Ian PorterBahamasOrlandoFloridaRobbery; Robbery – street (gun)
Solano LaddusBahamasWest Palm BeachFloridaBurglary
Joshua BrennenBahamasHoustonTexasCarrying concealed weapon; Weapon offense; Firing weapon
Lavardo John BasdenBahamasAtwaterCaliforniaRobbery; Robbery – residence (strongarm); Stolen vehicle
Anthony BrownBahamasMiramarFloridaAggravated assault; Cocaine – possession; Burglary tools; Robbery; Burglary; Fraud
Reko CurryBahamasYazoo CityMississippiHuman trafficking; Smuggling aliens
Devon RichardsonBahamasSan DiegoCaliforniaAssault; DUI (liquor); Larceny
Jeremy RolleBahamasYazoo CityMississippiSmuggling aliens
Christopher JohnsonBahamasWelchWest VirginiaSmuggling aliens
Kervens GeorgesBahamasMiramarFloridaCocaine – sell; Identity theft (70AA); Fraud
Darren SimmonsBahamasFort LauderdaleFloridaCrimes against person; Fraud – impersonating
Christopher PrattBahamasBlountstownFloridaHomicide (willful kill, gun); Robbery – street (weapon)
Cordero BethelBahamasYazoo CityMississippiSmuggling aliens
Wilner JosephBahamasMiramarFloridaCarrying concealed weapon; Heroin – possession
Louise GreenBahamasMiramarFloridaCocaine – sell
Tekito StevensonBahamasJacksonvilleFloridaLarceny; Forgery; Probation violation; Battery; Fraud
Rubin TaylorBahamasPrescottArizonaWeapon offense; Smuggling aliens
Keith MerchantBahamasHarlingenTexasSmuggling aliens
Zion RhodriquezBahamasConwaySouth CarolinaAssault
Kendra IngrahamBahamasFort LauderdaleFloridaDrug trafficking; Fraud – impersonating
Michael OlibricesBahamasMiamiFloridaBattery; Robbery; Cocaine possession; Negligent manslaughter (weapon); Evidence destroying; etc.

BELIZE

NameCountryArrested (City)Arrested (State)Convictions
Nestor Alberto CastilloBelizeSturtevantWisconsinCarrying concealed weapon; Trespassing; Larceny; Bail violations
Jomo AvilaBelizeVan NuysCaliforniaSex assault; Aggravated assault (family strongarm); Failure to register sex offender; Molestation; Child sex offense
Akeem GarnettBelizeSoledadCaliforniaDomestic violence; Burglary; Illegal re-entry (8 USC 1326)
Aaron SabalBelizePhiladelphiaPennsylvaniaPossession of weapon
Marlon William BellBelizeSan PedroCaliforniaAssault; Cruelty toward wife; Domestic violence; Aggravated assault (gun)
Carlos GomezBelizeWickliffeKentuckyAggravated assault (family strongarm); Crimes against person; Assault
Francis FlowersBelizeYazoo CityMississippiAssault; Robbery; Battery; Illegal re-entry (8 USC 1326)
Shane ArnoldBelizeLompocCaliforniaCarrying concealed weapon; Drug trafficking
Winston KnightBelizeChesapeakeVirginiaAssault; Drug possession
Kimala HenryBelizeLos AngelesCaliforniaDrug trafficking; Marijuana – sell
Ashley RiversBelizeMiramarFloridaLarceny; Drug possession
Lindon FlowersBelizeHawthorneCaliforniaTerroristic threats; Extortion
Theodore ReneauBelizeButnerNorth CarolinaAggravated assault (non-family weapon); Illegal re-entry (8 USC 1326)
Alex MajanoBelizeMineolaNew YorkTraffic offense; DUI (liquor)
Jermie ParhamBelizeYorkPennsylvaniaDrug trafficking
Orlin Cristobal-ReyesBelizeShreveportLouisianaResisting officer
Hilbert BethranBelizeAndersonSouth CarolinaWeapon offense; Cruelty toward wife; Illegal re-entry (8 USC 1326)
Israel SholBelize(Not listed)(Not listed)Smuggling aliens
Rennet TillettBelizeMoreno ValleyCaliforniaAggravated assault (gun); Possession of weapon; Carrying prohibited weapon; Weapon offense

GUYANA

NameCountryArrested (City)Arrested (State)Convictions
Kwesi MenezesGuyanaMount HollyNew JerseyAggravated assault – police officer (strongarm)
Dwayne WaitheGuyanaNew YorkNew YorkPossession of weapon; Illegal re-entry (8 USC 1326); Marijuana – sell; Drug trafficking
Mohamed YusufGuyanaAlbanyNew YorkProstitution; Commercial sex
Rakesh PersuadGuyanaSpringfield GardensNew YorkKidnapping; Robbery; Cruelty toward child
Ronald DoodnauthGuyanaOrlandoFloridaAggravated assault – family (strongarm); Cruelty toward child; Assault; Burglary
Harinarine RamkissoonGuyanaAldenNew YorkHomicide; DUI (liquor)
Deon WatsonGuyanaEast OrangeNew JerseySex offense against child – fondling
Vickram MosesGuyanaQueens VillageNew YorkAssault
Daneshwar PersaudGuyanaTallahasseeFloridaAggravated assault – weapon
Sean AllicockGuyanaChambersburgPennsylvaniaRobbery; Illegal re-entry (8 USC 1326); Stolen property
Marty ScottGuyanaAnthonyTexasPossession of weapon; Drug trafficking; Dangerous drugs
Robert ChapmanGuyana(Not listed)TexasForgery of checks
Raymond FergusonGuyanaHuttonsvilleWest VirginiaDrug trafficking; Computer crimes
Vedoutie HoobrajGuyanaNewberryFloridaFraud by wire

TRINIDAD & TOBAGO

NameCountryArrested (City)Arrested (State)Convictions
Alvin HenryTrinidad & TobagoAldenNew YorkStatutory rape (no force); Rape (strongarm)
Michael FlandersTrinidad & TobagoAldenNew YorkWeapon offense; Possession of weapon
John TeniaTrinidad & TobagoKearnyNew JerseyAggravated assault – family (strongarm); Carrying prohibited weapon
Nealon HypoliteTrinidad & TobagoRichmondIndianaPossession of weapon; Marijuana – possession; Weapon offense; Negligent manslaughter (weapon)
Andrew LoganTrinidad & Tobago(Not listed)New YorkDangerous drugs; Heroin – possession; Public order crimes
Joshua Luke PlentieTrinidad & TobagoBellefontePennsylvaniaRape
Ricardo WaldronTrinidad & TobagoThomsonIllinoisSelling weapon
Stephan DavidsonTrinidad & TobagoBronxNew YorkPossession of weapon
Stephen CampoTrinidad & TobagoOrlandoFloridaLewd or lascivious acts with minor
Vijai DubeTrinidad & TobagoAldenNew YorkHomicide
Johnathan RamnathTrinidad & TobagoKearnyNew JerseyLarceny
Levi RoopchandTrinidad & TobagoPollockLouisianaExplosives – possession; Terrorism; Amphetamine; Drug trafficking
Joanna LewisTrinidad & TobagoLithoniaGeorgiaDrug trafficking

SMALLER CARICOM COUNTRIES

Antigua & Barbuda

NameCountryArrested (City)Arrested (State)Convictions
Kieron JonasAntigua & BarbudaOrlandoFloridaSex offense; Drug possession

Barbados

NameCountryArrested (City)Arrested (State)Convictions
Vince EllisBarbadosAldenNew YorkRobbery; Burglary; Weapon offense

Dominica

NameCountryArrested (City)Arrested (State)Convictions
Ernel ChambersDominicaBaltimoreMarylandAggravated assault (non-family weapon); Robbery – street (weapon)
Michael WilliamsDominicaTallahasseeFloridaFraud – impersonating; Fraud

Grenada

NameCountryArrested (City)Arrested (State)Convictions
Akeem TaylorGrenadaMiamiFloridaSmuggling
Peter ThomasGrenadaChinoCaliforniaAssault; Robbery; Cocaine – sell; Cocaine – smuggle

St. Kitts & Nevis

NameCountryArrested (City)Arrested (State)Convictions
Peter Lee Coker JrSt. Kitts & NevisDanburyConnecticutFraud; Conspiracy
Trevor BassueSt. Kitts & NevisHoustonTexasRobbery; Dangerous drugs

St. Lucia

NameCountryArrested (City)Arrested (State)Convictions
Irvin ZephurinSt. LuciaBiddefordMaineAssault
Stanfield VitalisSt. LuciaDallasTexasAggravated assault – family (strongarm)
Gregory AtkinsSt. LuciaOakdaleLouisianaCarrying prohibited weapon; Cocaine – sell
Trevor StephenSt. LuciaLisbonOhioCocaine

Suriname

NameCountryArrested (City)Arrested (State)Convictions
Chanelle MisiedjanSurinameNew CastleDelawareDUI (liquor)

Turks & Caicos

NameCountryArrested (City)Arrested (State)Convictions
Wendy BelizaireTurks & CaicosFort LauderdaleFloridaFraud – swindle; Fraud

