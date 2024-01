News Americas, NEW YORK, NY, Weds. Jan. 31, 2024: The CONCACAF Qualifiers for the FIFA World Cup 2026 have announced the groups and schedule for the first and second round matches:

Draw Assistant Paulo Wanchope draws St. Kitts and Nevis from pot 3 during the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 – Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham – FIFA/FIFA via Getty Images)

FIRST ROUND

March 22, 2024

Anguilla vs Turks and Caicos Islands

US Virgin Islands vs British Virgin Islands

March 26, 2024

Turks and Caicos Islands vs Anguilla

British Virgin Islands vs US Virgin Islands

The aggregate score winner in each Play-off will progress to the second round

GROUPS

Group A: Honduras, Antigua and Barbuda, Cuba, Bermuda, Cayman Islands

Group B: Costa Rica, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, Grenada, Bahamas

Group C: Haiti, Curaçao, St. Lucia, Barbados, Aruba

Group D: Panama, Nicaragua, Guyana, Montserrat, Belize

Group E: Jamaica, Guatemala, Dominican Republic, Dominica, Winner Play-off 2

Group F: El Salvador, Suriname, Puerto Rico, St. Vincent and the Grenadines, Winner Play-off 1

SECOND ROUND

June 5, 2024

(A) Antigua and Barbuda vs Bermuda

(B) Trinidad and Tobago vs Grenada

(C) Curaçao vs Barbados

(D) Nicaragua vs Montserrat

(E) Guatemala vs Dominica

(F) Suriname vs St. Vincent and the Grenadines

June 6, 2024

(A) Honduras vs Cuba

(B) Costa Rica vs St. Kitts and Nevis

(C) Haiti vs St. Lucia

(D) Panama vs Guyana

(E) Jamaica vs Dominican Republic

(F) El Salvador vs Puerto Rico

June 8, 2024

(A) Cayman Islands vs Antigua and Barbuda

(B) Bahamas vs Trinidad and Tobago

(C) Aruba vs Curaçao

(D) Belize vs Nicaragua

(E) Winner Play-off 2 vs Guatemala

(F) Winner Play-off 1 vs Suriname

June 9, 2024

(A) Bermuda vs Honduras

(B) Grenada vs Costa Rica

(C) Barbados vs Haiti

(D) Montserrat vs Panama

(E) Dominica vs Jamaica

(F) St. Vincent and the Grenadines vs El Salvador

June 11, 2024

(A) Cuba vs Cayman Islands

(B) St. Kitts and Nevis vs Bahamas

(C) St. Lucia vs Aruba

(D) Guyana vs Belize

(E) Dominican Republic vs Winner Play-off 2

(F) Puerto Rico vs Winner Play-off 1

June 4, 2025

(A) Bermuda vs Cayman Islands

(B) Grenada vs Bahamas

(C) Barbados vs Aruba

(D) Montserrat vs Belize

(E) Dominica vs Winner Play-off 2

(F) St. Vincent and the Grenadines vs Winner Play-off 1

June 6, 2025

(A) Antigua and Barbuda vs Cuba

(B) Trinidad and Tobago vs St. Kitts and Nevis

(C) Curaçao vs St. Lucia

(D) Nicaragua vs Guyana

(E) Guatemala vs Dominican Republic

(F) Suriname vs Puerto Rico

June 7, 2025

(A) Cayman Islands vs Honduras

(B) Bahamas vs Costa Rica

(C) Aruba vs Haiti

(D) Belize vs Panama

(E) Winner Play-off 2 vs Jamaica

(F) Winner Play-off 1 vs El Salvador

June 10, 2025

(A) Cuba vs Bermuda

(A) Honduras vs Antigua and Barbuda

(B) St. Kitts and Nevis vs Grenada

(B) Costa Rica vs Trinidad and Tobago

(C) St. Lucia vs Barbados

(C) Haiti vs Curaçao

(D) Guyana vs Montserrat

(D) Panama vs Nicaragua

(E) Dominican Republic vs Dominica

(E) Jamaica vs Guatemala

(F) Puerto Rico vs St. Vincent and the Grenadines

(F) El Salvador vs Suriname

Group winners and runners-up (12 teams in total) will progress to the third round.