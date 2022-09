By NAN Sports Editor

News Americas, NEW YORK, NY, Fri. Sept. 2, 2022: Catching up on some cricket this weekend? Here are all the matches in the Caribbean Premier League series and the current rankings.

RANKINGS

MATCHES

September 3: Jamaica Tallawahs vs Guyana Amazon Warriors, St Kitts (10 AM EST) and St Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders, St Kitts (7 pm EST).

September 4: Barbados Royals vs St Lucia Kings, St Kitts (10 AM EST) and St Kitts and Nevis Patriots vs vs Guyana Amazon Warriors, St Kitts (7 PM EST)

September 7: Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders, St Lucia (10 AM EST) and St Lucia Kings vs Jamaica Tallawahs, St Lucia (7 PM EST)

September 8: Guyana Amazon Warriors vs St Kitts and Nevis Patriots, St Lucia (10 AM EST) and St Lucia Kings vs Barbados Royals, St Lucia (7 pm EST)

September 10: Jamaica Tallawahs vs Trinbago Knight Riders, St Lucia (10 AM EST) and St Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors, St Lucia (7 PM EST)

September 11: Jamaica Tallawahs vs Barbados Royals, St Lucia (10 AM EST) and St Lucia Kings vs St Kitts and Nevis Patriots, St Lucia (7 PM EST)

September 13: Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals, Trinidad (7 PM EST)

September 14: Jamaica Tallawahs vs St Kitts and Nevis Patriots, Trinidad (710 AM EST) and Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors, Trinidad (7 PM EST)

September 15: Barbados Royals vs Jamaica Tallawahs, Trinidad (10 AM EST)

September 17: St Kitts and Nevis Patriots vs St Lucia Kings, Trinidad (10 AM EST) and Trinbago Knight Riders vs Jamaica Tallawahs, Trinidad (7 PM EST)

September 18: Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors, Trinidad (!) AM EST) and Trinbago Knight Riders vs St Lucia Kings, Trinidad (7 PM EST)

September 21: Barbados Royals vs St Kitts and Nevis Patriots, Guyana (10 AM EST) and Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Tallawahs, Guyana (7 PM EST)

September 22: Trinbago Knight Riders vs St Kitts and Nevis Patriots, Guyana (10 AM EST) and Guyana Amazon Warriors vs St Lucia Kings, Guyana (7 PM EST)

September 24: Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders, Guyana (10 AM EST)

September 25: Jamaica Tallawahs vs St Lucia Kings, Guyana (10 AM) and Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals, Guyana (7 PM EST)

September 27: Qualifier 1, Guyana (10 AM EST)

September 28: Eliminator, Guyana (7 PM EST)

September 29: Qualifier 2, Guyana (7 PM EST)

October 1: Final, Guyana (7 PM EST)